LEVESQUE, Georgette

(née Larocque)



Le 20 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Georgette Levesque, épouse de feu M. Roland Levesque.Elle laisse dans le deuil sa soeur Yvette (Bernard), ses neveux et nièces : Mario (Chantal), France (Robert), Hélène (Richard), Yvan, André (Pauline) et Diane (André) ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée. Le service religieux aura lieu en présence des cendres, le samedi 11 mai 2019 à 10h30, en l'église St-Jean-Baptiste de Rouville. La famille recevra les condoléances en l'église à compter de 10h. L'inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.www.salondemers.com