BEAUVAIS, Gilles



À Verdun, le 23 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gilles Beauvais, conjoint de feu Lilianne Tétreault.Il laisse dans le deuil sa soeur Lorraine (Stéphane Gagné), ses frères Yves (Marielle Angers), Réal (Monique Laguë) et Alain (Michèle Morin), ses nièces Ève, Valérie, Jacynthe et Maude, ses neveux Olivier et Guillaume, son beau-fils Jean-Jacques Bélisle, sa belle-fille Marguerite Bélisle ainsi que d'autres parents et des amis.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Vincent-de-Paul, 3503, boul. Lévesque Est, Laval, le samedi 11 mai 2019 à 11 heures.