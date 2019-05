TÉTREAULT, Imelda (Linda)



Le 16 février 2019, à Brossard, est décédée Mme Imelda Tétreault à l'âge de 98 ans et 5 mois.Elle laisse dans le deuil ses trois fils Claude (Monique Roy), Serge et Réjean Chevalier, ses sept petits-enfants Éric, Christine, Danielle, Isabèle, François-Pierre, Sheena et Jordan, ses treize arrière-petits-enfants ainsi que parents et ami(e)s.Famille, parents et amis se réuniront pour célébrer sa vie, le samedi 11 mai 2019 dès 10h. Une messe aura lieu à 11h, suivi d'un buffet. La célébration aura lieu au jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin Chambly à Saint-Hubert (coin de la 30 et chemin Chambly).Au plaisir de s'y retrouver tous ensemble pour célébrer sa vie et tout ce qu'elle nous a donné.