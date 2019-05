DANSEREAU, Michel



Le 2 mai 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Dansereau.Il laisse dans le deuil ses enfants Ian (Cinthya) et Marie-Eve (Stéphane), ses petits-enfants Alexis, Rémi, Léa-Lou et Lili-Rose. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Yves (Linda), sa sœur Christiane (Claude), ses neveux Philippe, Patrick et François, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC, J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 10 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 11 mai 2019 de 9h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.