ROLLAND, Nicole



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Rolland, épouse de feu Mario Sasseville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne et Luc (Sidney Wood), son petit-fils Truman, sa soeur Micheline (André Leboeuf), sa belle-soeur Jacqueline Goyette (feu Normand Sasseville) ainsi que ses neveux et nièces, parents et de précieux amis.Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai 2019 à 13h, en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, (secteur Iberville), QC, J2X 3B2. La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église à compter de 12h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés de la famille.450-359-0990 www.lesieuretfrere.com