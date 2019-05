LESSARD, Jean-Hugues



De Repentigny, le 28 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Jean-Hugues Lessard, époux de Jacqueline Degonzague, fils de feu Adélard Lessard et de feu Yvette Arseneault. Précédé de sa soeur Colette et son frère André.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Odette, Denis (Hélène) et Marc (Nicole), ses petits-enfants: Marie-Christine (Jérimy) et Julie (Vincent), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que ses nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 mai 2019 de 13h à 15h suivi d'une cérémonie à 15h en la chapelle du :La famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.