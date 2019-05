À bon entendeur, salut!

De façon épisodique, je suis l’objet d’opprobre de la part d’accros aux réseaux sociaux. J’en suis informée par des amis qui, blessés par des insultes proférées à mon égard, m’incitent à réagir publiquement.

Or, j’appartiens à l’ère jurassique, car je ne suis sur aucun réseau social. Et je lis avant tout ce qui est publié dans les médias traditionnels.

L’on me fait dire souvent ce que je ne pense pas, ce que je n’ai pas écrit, ou alors on fait des raccourcis de mes textes ou de mes propos. De la sorte, on m’insulte et me diffame.

Or j’ai appris à vivre avec l’insulte, car j’affirme mes convictions et les assume. Si je ne dis pas toujours ce que je pense pour ne pas blesser des personnes fragiles, je pense toujours ce que je dis. Avec comme résultat que l’on me craint. Or les insulteurs sont souvent des peureux qui préfèrent la plupart du temps la virtualité des réseaux sociaux. Quant aux diffamations, mon premier réflexe n’est pas d’appeler un avocat pour entreprendre des poursuites.

Cible

Cette semaine, je fus la cible d’un déchaînement des réseaux sociaux, cette invention-ventouse, car j’ai émis un commentaire sur l’instrumentalisation des catastrophes, comme les inondations, par des politiciens et des groupes diversifiés venus porter secours devant les caméras aux sinistrés.

De fait, j’ai tendance à croire que la générosité et l’entraide devraient être plutôt discrètes. Je peux faire erreur, mais c’est ce que je pense. Et je l’ai écrit.

Dès le début de ma carrière, j’ai été l’objet de réactions violentes. J’étais une femme, jeune, dans un monde où je prenais littéralement la place d’un homme. Car je fus la première femme à animer une émission politique de la télévision de Radio-Canada. Devant les politiciens, je ne tremblais pas. Je leur tenais tête. Comme les plus doués de mes confrères, d’ailleurs. Cela dérangeait — c’est un euphémisme — beaucoup d’hommes, mais des femmes également.

Si j’avais tenu compte de réactions hostiles, je serais retournée à ma cuisine faire des confitures. J’ai donc appris à vivre avec l’agressivité que je provoquais. Aujourd’hui, je constate que j’ai fini par avoir beaucoup de mes contempteurs à l’usure. Ils m’en font part et cela me fait sourire.

Liberté

Photo tirée de Twitter

Je n’attaque pas les personnes, mais je dénonce leurs idées. Cela s’appelle la liberté d’expression. Manon Massé déclare cette semaine que je ne l’aime pas, « mais c’est correct ». Or, au contraire, j’apprécie sa personnalité peu banale, son talent naturel, son charisme pour tout dire. Mais je me méfie du programme « caché » de QS. Des feintes et des propos lénifiants de certains de ses dirigeants de l’ombre.

Des amis très chers, heurtés par les mots me décrivant sur les réseaux sociaux, voudraient que je me « défende ». L’un d’entre eux m’a envoyé un échantillon des commentaires. Hélas, la plupart sont le fait d’analphabètes fonctionnels, d’intellectuels indigents et d’illuminés du web. C’est pitoyable, triste, mais ces personnes sont de leur époque.

Ils se croient détenteurs d’un pouvoir alors qu’ils sont les victimes de leur ignorance. Ce ne sont pas des interlocuteurs. D’où mon indifférence.