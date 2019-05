Je crois que le meilleur moyen de conjurer le terrible sentiment que nous avons tous au cœur depuis les tristes évènements de Granby est de rendre hommage à tous les bons parents. Question de se souvenir de qui nous sommes réellement, de voir le verre à moitié plein, mais surtout, pour prendre conscience que les bons parents sont bien davantage légions que ce que nous en rapportent les nouvelles.

Mais qu’est-ce qu’un bon parent? Comment sait-on si on en est un? Exit les pubs et les pédagogues. Être un bon parent, ce n’est pas d’être parfait ou irréprochable, ni d'avoir l'air d'une carte postale. Ce n’est pas d’être une banque sans fond, de dire oui à tout et de tout permettre. Un bon parent, ce n’est pas celui qui ne fait jamais d’erreur ou qui ne manque jamais son coup. Le bon parent, ce n’est pas celui qui ne pique jamais de saintes colères ou qui n’est jamais à bout de nerfs.

Non, ce qui fait le bon parent, c’est l’amour inconditionnel qu’il a pour son enfant. La furie d’être prêt à donner jusqu’à sa vie si on attentait même à un seul de ses cheveux. Celui qui ne tourne pas le dos, qui n’abandonne jamais. Qui revient toujours. Qui chérit, préserve et cultive la confiance naturelle et l’amour fabuleux qu’éprouve pour lui son petit. C’est celui qui a envie de faire découvrir, de transmettre, de rassurer, de comprendre, de guider et de pousser plus loin. C’est celui qui prend la peine de bien lui présenter ce monde qui est maintenant le sien. C’est celui qui n’a pas oublié quel gamin il était lui-même pour ne jamais confondre son enfant, sa propre image, avec un étranger.

Un bon parent, c’est celui qui sait revenir et s’excuser quand il va trop loin ou qu’il se réalise dans l’erreur. C’est celui qui enseigne ainsi l’humilité et le pardon, et qui ne nie jamais sa vulnérabilité. Qui ne fait jamais semblant d’être autre chose qu’un humain. Celui qui enseigne le droit à l’erreur et surtout celui de se reprendre. Le bon parent est celui qui n’abuse jamais de son autorité parentale pour ne pas admettre qu’il ne sait pas toujours quoi faire.

Depuis les plus anciennes chroniques de la Nouvelle-France, il est dit – et même reproché par les observateurs des vieux pays – à quel point nos ancêtres, en contact étroit de la société autochtone matriarcale, aimaient follement leurs enfants. L’Europe patriarcale encourageait le moins de contacts directs possible entre une progéniture et ses parents, et relayait soins, tendresses et devoirs à une pléthore de nourrices, gouvernantes et précepteurs. Ici, la famille, l’amour de nos enfants, on s’en est toujours chargé nous-mêmes et c’est une de nos particularités dont je suis le plus fière.

Je ne suis pas mère encore. Pourtant, je suis fille de deux parents aussi imparfaits qu’extraordinaires qui m’ont donné envie de vivre, de découvrir et de grandir. Des parents à l’amour fou combien de fois moqué, parce que souvent perçu comme démesuré, qui ont semé en moi l’envie de croquer l’existence et de donner à mon tour. C’est vrai, je ne suis pas mère encore, mais je suis maintenant assez grande pour écrire ma reconnaissance profonde et être pleinement consciente de tout ce que j’ai reçu.

Je t’envoie un baiser au ciel, petite, avec le souhait sincère que ton histoire nous aide à nous rappeler la nôtre et à quel point, au Québec, nous aimons nos enfants de tout notre cœur.

Et à tous les bons parents, je dis merci et ne lâchez pas. Ne lâchez jamais.

C’est notre futur à tous qui est entre vos mains.