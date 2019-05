TOMKIEWICZ (née L'ÉCUYER)

Fernande



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Fernande L'Écuyer-Tomkiewicz survenu le 29 avril 2019 à la veille de ses 98 ans. Elle rejoint son mari adoré Roland Tomkiewicz.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Gisèle), Nicole (Gilles) et Denis (Sophie), ses petits-enfants: Myriam, Sandrine, Yann, Hugo, Audrey et Lawrence (leurs conjoints, conjointes), ses arrière-petits-enfants: Jacob, Billie, Liv et Lexie, ainsi que parents et amis.La famille vous recevra au complexe funérairele mardi 7 mai 2019 de 16h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de La Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur gentillesse, leur douce attention et les soins apportés à notre mère.En guise de témoignages de sympathie vos dons à La Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient grandement appréciés. Une boîte de dons sera mise à votre disposition au salon funéraire.