LACHANCE (née BOULANGER)

Céline



À Laval, le 28 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement Mme Céline Boulanger, épouse de feu M. Jean-Claude Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude, Pierre et Anne (Chantal), ses petits-enfants Thomas, Judith et Marianne, ses frères et sa soeur Denis, Carmen, Pierre et Serge ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 25 mai 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.Un merci tout spécial à sa grande amie Nicole.