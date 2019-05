Alain Morisod: «J’ai passé cinq ans de ma vie sur scène au Québec»

SHAWINIGAN | Traitez-le de ringard ou de has-been tant que vous voudrez, Alain Morisod n’en a cure. Quand il chante avec ses Sweet People, les salles sont pleines. Spécialement au Québec, où il est accueilli à bras ouverts depuis maintenant 40 ans.

«Dans votre pays, j’ai fait 1800 spectacles. Ça veut dire que j’ai passé cinq ans de ma vie ici sur scène, au Québec», fait remarquer le chanteur suisse, que Le Journal a rencontré le mois dernier, quand il répétait à Shawinigan le spectacle qu’il a présenté depuis le début d’avril partout en province.

On l’oublie parfois, tellement ça fait longtemps qu’il fait partie du paysage musical, mais rares sont les artistes européens qui ont obtenu autant de succès que lui chez nous. Alain Morisod le reconnaît lui-même, sans fausse humilité.

«Nous sommes un phénomène. Nous nous sommes trouvé un public et ce public ne nous a jamais lâchés malgré les changements de goûts et les radios qui ont un contenu beaucoup plus ciblé aujourd’hui.»

Alain Morisod ne peut s’empêcher de signaler qu’il demeure un favori du public, même si on ne le voit pratiquement plus à la télé.

«À l’époque, rappelle-t-il, toutes les portes étaient ouvertes dans les médias. Je débarquais à l’aéroport et j’allais directement à l’émission de Michel Louvain, puis c’était Ad Lib et toutes les autres. Aujourd’hui, c’est plus difficile parce qu’on est des artistes has-been ou d’une autre époque», dit-il en lançant une flèche à ceux qui le regardent de haut.

«On s’aperçoit que ceux qui nous donnent des leçons maintenant ne vendent rien. Ils font des spectacles commandités dans des salles de 120 places. Moi, de ma vie, je n’ai jamais fait ça.»

Les faux adieux

S’il décrie l’état des lieux dans le milieu de la musique, Morisod ne manque quand même pas d’humour ni d’autodérision, principalement quand on lui remet sur le nez que la dernière tournée de Sweet People au pays, en 2017, en était une d’adieu.

Deux ans plus tard, les revoilà.

«J’ai retrouvé une affiche d’un show sur laquelle était inscrit “Pour la dernière fois”. C’était en 1976. Je vous jure. Je ne sais pas pourquoi j’avais marqué ça...», dit-il en riant de bon cœur.

«Les tournées d’adieu, c’est un peu l’apanage des vieilles gloires. Les Compagnons de la chanson, en France, ont fait une tournée d’adieu pendant douze ans. Tout le monde fait ses adieux et personne n’y croit.»

Un succès inattendu

Mais revenons à ses premiers succès au Québec. C’est à son grand étonnement, se remémore-t-il, qu’Alain Morisod a touché le cœur des Québécois, durant les années 1970, avec un titre qui avait été enfoui dans la face B d’un 45 tours, Le lac de Côme.

«Un producteur québécois, Gerry Plamondon, m’a contacté un jour pour me dire que cette mélodie pourrait marcher chez nous. Je n’en revenais pas parce que la face A de ce disque n’avait même pas marché en France.»

Se fiant au pif de ce producteur d’outre-mer, Alain Morisod a dit oui. Il n’a jamais regretté.

«Un mois après lui avoir donné les bandes, il m’a appelé. Il me dit : “Écoutez, c’est la folie, toutes les stations tournent ça, il faut absolument faire un album, on est disque d’or”. J’ai vidé tous mes tiroirs de ce que j’avais pour faire un album. À la fin de la tournée, nous étions disque de platine en 45 et 33 tours. Dire que c’était parti presque sur un malentendu.»

Le reste, comme ils disent, is history.

►La tournée québécoise d’Alain Morisod et Sweet People se poursuit jusqu’au 14 mai. Le groupe sera notamment au Zénith de Saint-Eustache, le 7 mai, de même qu’à la salle Albert-Rousseau de Québec pour deux représentations, les 12 et 13 mai. Pour toutes les dates à venir : morisod.org.