CHOQUETTE, Sr Jeannette CND

(S.S.-Jeanne-de-Chantal)



À la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 30 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 7 mois dont 68 ans et 8 mois de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame, est décédée Soeur Jeannette Choquette. Elle était la fille de feu Alphonse Choquette et de feu Blanche Fetterley.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier tout le personnel de la Résidence Bon-Secours pour les excellents soins prodigués.Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la5015, Ave Notre-Dame-de-GrâceMontréal, H4A 1K2le lundi 6 mai 2019 à partir de 12h30. Les funérailles seront célébrées à 14h à la chapelle de la Résidence Bon-Secours.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.