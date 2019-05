RACINE, Lucie (née Dufault)



À Montréal, le 29 avril, est décédée à l'âge de 83 ans, Lucie Dufault Racine, veuve de Jean-Claude Racine.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Bernard), Robert (Catherine) et François (Natasha), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexele vendredi 10 mai, à 13h30. Une cérémonie en sa mémoire se tiendra le même jour au salon à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.