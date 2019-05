JACQUES, Napoléon



À Montréal, le vendredi 22 mars 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Napoléon Jacques.Il était un enfant de Duplessis, il a été bénévole à l'Oratoire St-Joseph pendant plus de 40 ans et a travaillé chez les Soeurs Grises pendant 20 ans.Il laisse dans le deuil plusieurs amis.La famille vous accueillera au :4525, CHEMIN DE LA CÔTES DES NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7, 514-342-8000le lundi 6 mai 2019 de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le mardi 7 mai 2019, à 10h en l'Oratoire St-Joseph, 3800 Chemin Queen Mary à Montréal et de là au cimetière Notre-Dame des Neiges.