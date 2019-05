ROY, Dr Paul



Au CHSLD de Lajemmerais de Varennes, le 22 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Dr Paul Roy, époux de Madame Lise Germain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Judith (Jules Legault), sa fille feu Josée (Serge Gaudet), ses petits-enfants Jean-Philippe, Nicolas (Andréanne Lesage), Marie-France et Olivier, son beau-frère Claude Germain, sa belle-soeur Monique Germain, sa nièce Caroline, son neveu Benoit (Josée Dufour) ainsi que parents et amis.Dr Paul Roy fut attaché à l'Hôtel-Dieu de Montréal pendant 48 ans. Il fut le créateur d'appareils et techniques dans le domaine de la radiologie cardiaque et vasculaire. Il fut nommé professeur émérite après une longue carrière d'enseignement à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il fut l'auteur de nombreuses conférences et publications scientifiques.Homme intègre, grand créateur ayant une probité exceptionnelle, il aura su transmettre tout son savoir médical à tous les étudiants qui l'ont côtoyé.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai de 19h à 22h au salonLes funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 11h au complexe Alfred Dallaire Memoria. Le salon ouvrira à 9h.Un immense merci à tout le personnel du 3e étage du CHSLD de Lajemmerais et une pensée particulière pour Madame Nicole Larose.