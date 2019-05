Beaucoup plus qu’une partie de pêche

Un grand nombre de pourvoiries du Québec se sont adaptées à la nouvelle réalité de la pêche. Elles ont su développer une offre intéressante pour les amateurs de plein air qui désirent vivre autre chose qu’une aventure de chasse ou de pêche pure et dure.

Elles offrent une pêche de qualité, mais aussi des activités comme la randonnée, le vélo de montagne, la randonnée en quad, le canot, le kayak, le pédalo et des plages surveillées avec équipements pour amuser les enfants. Autant de possibilités qui peuvent meubler de belle façon un séjour en nature. Il n’est pas rare maintenant de voir des familles, dont le père s’amuse à pêcher pendant que maman et les enfants profitent du site de la pourvoirie.

Il y a plusieurs exemples de ce cas de figure. On peut penser à la pourvoirie Némiskau en Mauricie qui offre du logement en auberge et en chalet sur le site principal ainsi que sur des sites éloignés. Il est aussi possible d’y loger dans des chambres et de profiter de tout ce qui est offert sur le site de la pourvoirie. Il y a même des spas, une salle de conférence entièrement équipée et des soins de santé. On est loin de la pourvoirie traditionnelle.