MOREAU CARON, Julienne



À Montréal est décédée le 21 avril 2019, à l'âge de 94 ans, Madame Julienne Caron Moreau, épouse de feu Raymond Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yolande (Roger Douville), Robert (Monique Robert), Roger, Jean (Marie Marthe Cloutier), Aline (Mario Lefebvre), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi derrière elle plusieurs neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle samedi 11 mai 2019 de 13h à 18h. Les funérailles suivront à 18h en la chapelle du complexe.