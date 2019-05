TREMBLAY, Ghislaine (Doonan)



À Montréal, le 28 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Ghislaine Tremblay (Doonan).Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda, Sonia et Nelson, ses petits-enfants Audrey, Sophie et Vincent, ses arrière-petits-enfants Anna, John Matteo, Nolan et Xavier, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au salonle mercredi 8 mai de 14h à 17h; de 19h à 21h.Une cérémonie religieuse se tiendra le jeudi 9 mai, à 10h30, à la1335 rue Chabanel EstMontréal, H2M 2N8Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay seraient appréciés.