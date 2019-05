Comment aider notre mère à soigner sa dépendance?

Notre père est décédé il y a dix ans, laissant à notre mère la maison où ils nous avaient élevés et un certain nombre de placements avoisinant les 300 000 $. Nous savions que dans les dernières années de sa vie, il emmenait souvent sa femme au casino pour se changer les idées. Mais à notre connaissance, aucun des deux n’avait une passion anormale pour les jeux de hasard.

Après le décès de notre père, on sait que notre mère a continué ses virées au casino. Parfois avec une amie et parfois seule. Il y a cinq ans, sous prétexte de ne plus avoir la force de travailler aussi fort à son entretien, notre mère a décidé de vendre sa maison. Comme elle nous semblait avoir toute sa tête, personne ne s’est mêlé de la conseiller pour placer l’argent qu’elle en a tiré, pas plus que personne n’en a connu le montant. Elle est allée vivre en logement, prétextant ne pas vouloir acheter un appartement pour ne pas se mettre ce genre de responsabilité sur le dos. Elle en avait eu assez avec la maison. On l’a crue sur parole et on l’a laissée agir à sa guise, sans mettre notre nez dans ses affaires.

Voyant ma mère sur une base plus régulière que mon frère et ma sœur puisque j’habite près de chez elle, j’avais bien remarqué que depuis ces dernières années elle était moins coquette qu’avant et dépensait le minimum pour s’habiller. Mais je mettais cela sur le compte du renoncement qu’elle me semblait avoir fait de plaire aux hommes, comme elle le faisait du vivant de notre père, qu’elle considérait comme son dieu.

Puis je me suis rendu compte qu’elle négligeait beaucoup son environnement. Comme si ça ne la dérangeait pas de vivre dans un endroit peu attirant et malpropre, elle qui avait toujours été si pointilleuse sur le ménage. Ne travaillant pas à l’extérieur, elle avait toujours prétendu que sa maison était son royaume et que tout royaume méritait le meilleur de son propriétaire.

L’an dernier, quand elle m’a demandé de lui prêter un peu d’argent pour payer ses impôts, ça m’a mis la puce à l’oreille sur le fait qu’elle devait être serrée dans ses finances pour en arriver là. Mais elle a prétexté une vente d’actions que son courtier tardait à lui payer pour expliquer la chose. Et comme elle m’avait remboursée un mois et demi plus tard, mon inquiétude s’était dissipée.

Mais le mois dernier, j’ai appris par une indiscrétion de son comptable que ma mère n’avait pratiquement plus d’argent, pour avoir dilapidé son pécule au casino au fil des ans. Alors que mon frère refusait de s’en mêler, avec ma sœur on a fait front commun pour lui parler et tenter de la raisonner. Elle a commencé par nier, avant de finir par nous avouer l’état lamentable de ses finances.

Même si elle a accepté de nous mandater ma sœur et moi pour veiller désormais sur le peu qui lui reste, que peut-on faire de plus pour l’aider, elle, à réfréner ses envies d’aller au casino et à soigner son vice ?

Deux sœurs en désarroi

Dans un premier temps vous devriez inciter votre mère à s’inscrire au programme d’auto-exclusion des établissements de jeux de Loto-­Québec.

Un appel à l’Organisme JAR pour « Jeu : aide et référence » qui offre un service de 24 h/7 jrs pourra vous aider à cerner les besoins de votre mère, à évaluer les solutions à sa disposition, à vous proposer des actions concrètes ainsi que les ressources offertes : 1-800 461-0141 ou 514 527-0141. N’oubliez surtout pas que l’isolement et la solitude sont souvent les éléments déclencheurs du désir de se tourner vers le jeu pour compenser. Bien entourer votre mère s’avère désormais une nécessité pour la divertir et l’éloigner de ce qui est devenu son mode de vie de dépendante au jeu.