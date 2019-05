Faites-nous parvenir vos plus belles photos prises avec un téléphone mobile et courez la chance de gagner 150 $ (portraits, animaux, paysages, voyages, etc.).

Chaque semaine, Le Journal publiera les photos des finalistes et celle du grand gagnant!

Envoyez-nous vos photos à concoursphotos@quebecormedia.com

Règlements