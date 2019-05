Dix ans après la sortie de sa populaire comédie LOL, qui relatait les relations tendues entre une mère divorcée et sa fille de 15 ans en pleine crise d’adolescence, la réalisatrice française Lisa Azuelos a de nouveau puisé dans sa vie pour écrire son nouveau film, Mon bébé, qui met en scène sa propre fille, Thaïs Alessandrin, alors qu’elle s’apprête à quitter le nid familial.

Comme elle l’avait fait pour LOL et la plupart de ses autres films, Lisa Azuelos s’est donc beaucoup inspirée de sa vie familiale et de la relation avec ses trois enfants pour écrire cette nouvelle comédie qui a pris l’affiche hier au Québec quelques semaines après sa sortie en France.

Autant, dans LOL, elle racontait une période où l’une de ses filles traversait sa crise d’adolescence, autant, dans Mon bébé, elle a voulu se pencher sur un autre chapitre de sa vie, alors que la plus jeune de ses enfants, âgée de 18 ans, s’apprête à voler de ses propres ailes.

Mon bébé nous transporte donc dans le quotidien d’Héloïse (Sandrine Kiberlain), une mère de trois enfants dont la petite dernière, Jade (Thaïs Alessandrin), se prépare à quitter le domicile familial pour aller poursuivre ses études au Québec.

Voyant approcher le départ de sa fille, la seule de ses enfants qui vit encore sous son toit, Héloïse décidera de filmer avec son iPhone ses derniers moments de cohabitation avec elle afin d’immortaliser ces souvenirs. Elle découvrira qu’il n’est pas facile de couper le cordon.

Photo courtoisie, MK2

En entrevue au Journal, Lisa Azuelos explique qu’elle a eu l’idée de filmer son quotidien avec sa fille après avoir vu le film américain Boyhood (Jeunesse), qui raconte le parcours d’un garçon sur une période de 12 ans.

« J’ai commencé à filmer parce que je me suis dit que cette temporalité allait­­­ bientôt disparaître et que ce serait pas mal d’avoir des images de cela », indique-t-elle.

« Au début, je n’avais pas du tout l’intention d’en faire un film. Mais une fois que l’idée a surgi, j’ai commencé à écrire quelques lignes et à ma grande surprise, le scénario s’est écrit tout seul. »

De la vraie vie à l’écran

Lisa Azuelos n’a pas eu à chercher très loin pour trouver la jeune actrice de son film. Elle a rapidement décidé de confier le rôle à sa propre fille, Thaïs Alessandrin, avec qui elle venait de partager cette expérience.

« C’était un choix évident et facile parce qu’elle veut être actrice, qu’elle a déjà joué dans deux films précédents et qu’elle a toujours été très bonne comme comédienne », souligne la réalisatrice de 53 ans, qui a aussi signé les films Dalida et Comme t’y es belle.

« Elle a ça en elle, c’est un vrai don et je trouve que c’est aussi le rôle des parents de mettre en avant les dons de leurs enfants. En plus, je ne voyais pas qui pouvait interpréter ce rôle. Elle a une douceur dont j’avais besoin. J’ai écrit le personnage pour elle et avec elle, et du coup, elle pouvait l’interpréter mieux que personne. »

Dans LOL, Lisa Azuelos avait confié son rôle de mère célibataire cool et moderne à Sophie Marceau. Or, pour Mon bébé, elle a plutôt opté pour Sandrine Kiberlain – un choix judicieux puisque l’actrice a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de l’Alpe d’Huez, en janvier dernier.

« J’étais très heureuse pour Sandrine, parce qu’elle n’a pas souvent eu l’occasion des jouer des rôles de femme normale dans la vie de tous les jours, observe la cinéaste. Elle dit que c’est comme ça qu’elle est dans la vie, mais que les gens au cinéma lui offraient souvent des personnages de femmes plus énigmatiques ou bizarres.

« Personnellement, je savais dès le départ que Sandrine serait parfaite pour le rôle. J’avais passé du temps avec elle avant le tournage. On est allées en vacances ensemble, on a fait des dîners, mais toujours sans travailler. On s’est juste captées. Et visiblement, elle m’a bien captée. C’est pour cela qu’elle est une grande actrice. Du coup, elle n’a pas eu trop de difficultés à jouer mon rôle à l’écran. »

► Le film Mon bébé a pris l’affiche hier.