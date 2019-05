Crise de la quarantaine, vraiment?

Selon l’enquête australienne HILDA, c’est à 45 ans que la satisfaction est la plus faible, et l’Australian Bureau of Statistics désigne la tranche d’âge des 45-54 ans comme la plus morose. L’âge mûr peut perturber certains et certaines, mais il n’existe pas suffisamment de preuves pour étayer la théorie selon laquelle qu’il s’agirait d’une période de crise et de découragement généralisée », selon Nick Haslam professeur de psychologie de l’Université de Melbourne 1 .

C’est notamment le cas de Sylvain, un lecteur de 54 ans : « Ma blonde a eu bien peur de mes 40 ans. Elle était certaine qu’à l’âge de 45 ans on ne seraient plus ensemble, que je serais avec une petite jeune de 25 ans et que je me promènerais en Corvette décapotable ! Bien non ! Je suis non seulement resté avec elle, mais je l’ai demandé en mariage. Pour moi, avoir 40 ans, ça signifiait une période où je devais, pour moi et pour mes trois fils, faire le point pour être certain de bien m’aligner pour les 30 prochaines années. Je n’avais jamais consulté de psy avant, mais là, j’en ai ressenti le besoin. Des vieilles blessures remontaient et je n’aimais vraiment pas ça. J’ai eu peur, c’est vrai. Moi qui avais du sexe aux deux jours, je pouvais passer des semaines sans me masturber ni baiser avec ma blonde. Je ne me trouvais plus sexy, j’avais l’impression que tout ce que je voulais c’était de me rouler en boule dans un coin et attendre que ça passe. Jusqu’au jour où je suis allé assister à une conférence sur “apprendre à s’aimer”. Ça m’a frappé comme une tonne de briques. C’était un bilan de vie dont j’avais besoin et d’un plan d’action. Pas de me rouler en boule dans un coin. C’est ça que j’ai fait. Oui, ça m’a pris 6 ans passer cette étape-là. Mais laissez-moi vous dire que ça a valu toutes les secondes de travail ! »