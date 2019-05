Découvrir Sandbridge

Oasis isolée sur une plage de dunes immaculées, la ville de Sandbridge, en Virginie, gagne à être connue. Communauté paisible sans complexe hôtelier qui surplombe la plage, Sandbridge assure des moments de détente inoubliables. Et pour ceux qui ont envie de plein air, les marais et les lacs de Back Bay National Wildlife Refuge et False Cape State Park sont des endroits parfaits pour les activités en plein air. Voici neuf adresses à découvrir pour prendre du plaisir dans la région.

Neuf bonnes adresses

S’AMUSER

Photo tirée d'Instagram, @hells_point_golf_club

Sandbridge Realty

581 Sandbridge Rd, Virginia Beach

sandbridge.com

Surf & Adventure Co.

577 Sandbridge Rd, Virginia Beach

surfandadventure.com

Hell’s Point Golf Club

2700 Atwoodtown Rd, Virginia Beach

hellspoint.com

MANGER

Photo tirée de Pinterest

Blue Pete’s Restaurant

1400 N Muddy Creek Rd, Virginia Beach

bluepetespungo.com

Sandbridge Seaside Market

209 Sandbridge Rd, Virginia Beach

Margie & Ray’s Crabhouse

1240 Sandbridge Rd, Virginia Beach

margieandrays.com

Baja Restaurant

4325, 3701 Sandpiper Rd, Virginia Beach

bajasandbridge.com

DÉCOUVRIR

Military Aviation Museum

1341 Princess Anne Rd, Virginia Beach

militaryaviationmuseum.org

Back Bay Getaways

3713 Sandpiper Rd, Virginia Beach

backbaygetaways.com

► La chaîne Évasion présente l’émission Direction la mer, animée par David Bernard, tous les mercredis 21 h.