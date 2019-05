Des nouveautés incontournables

La compagnie Penn présente cette saison son nouveau CONFLICT 5000, un moulinet conçu pour affronter les gros prédateurs. Le corps est en carbone et la bobine possède des trous afin d’éliminer l’eau de sur la ligne lorsque vous la ramenez dans le moulinet. Il peut être utilisé en eau salée. La poignée est surdimensionnée pour assurer une meilleure grippe. Il possède huit roulements à billes et un disque de frein en carbone. (234,95 $)

Pour transporter une canne à pêche en deux morceaux plus facilement et de façon plus sécuritaire, la compagnie Zebco a lancé sur le marché son Rod Caddy. Il permet de sécuriser les deux extrémités de votre canne, qui doit être en deux bouts et ne doit pas excéder sept pieds, durant vos déplacements en forêt, lors de portages par exemple. Il peut se porter à l’épaule grâce à la sangle prévue à cette fin. (13,95 $)