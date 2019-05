Deuxième histoire d’horreur en peu de temps à Granby

GRANBY | Une autre histoire d’horreur de maltraitance sur des jeunes est survenue à Granby en février quand deux enfants et un adolescent mal en point ont été découverts dans un appartement insalubre.

Le calvaire et le décès de la petite fille de 7 ans qui ont fait couler tant d’encre depuis lundi ne seraient donc pas le premier dossier qui glisse des mains de la DPJ, en peu de temps.

M. Martin avait comme mandat ce jour-là d’évincer une locataire de son appartement pour un loyer impayé. Une fois sur place, il a immédiatement appelé la police. Celle-ci a sorti la femme et ses enfants de 1, 3 et 17 ans du logement.

Selon nos informations, l’adolescent, peu scolarisé, se trouvait dans un état critique, amaigri et souffrant de plusieurs fractures et de problèmes respiratoires. Il peine encore aujourd’hui à se mouvoir à l’aide d’une marchette, en centre de réadaptation. L’enfant de 3 ans présentait pour sa part des ecchymoses.

De plus, des lames X-Acto se trouvaient au sol, des excréments étaient visibles sur des meubles et des murs et un matelas souillé occupait la baignoire.