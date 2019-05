41e édition du Festival international du Domaine Forget: découvertes et visages connus

Des œuvres de Mozart, des concerts matinaux sur le quai, Marie-Nicole Lemieux, Charles Richard-Hamelin, le violoncelliste Stéphane Tétreault, l’OSQ, les Violons du Roy et des films projetés en plein air, le Festival international du Domaine Forget propose une centaine d’événements lors de sa 41e édition.

Des visages connus et aussi un bon lot de découvertes s’arrêteront dans la petite municipalité charlevoisienne de Saint-Irénée entre le 22 juin et le 18 août.

Les Violons du Roy seront très présents avec trois concerts. Un premier, le 29 juin, qui sera dirigé par le chef et fondateur Bernard Labadie, lors duquel les pianistes Benedetto Lupo et Angela Chang interpréteront le très rare concerto pour deux pianos et orchestre en mi bémol majeur de Mozart.

Le directeur musical Jonathan Cohen effectuera une première visite au Festival. Il dirigera les Violons le 7 juillet, lors d’un concert constitué d’œuvres de Mozart, avec le pianiste Charles Richard-Hamelin et le 18 août, avec la mezzo-soprano Julie Boulianne.

Grande journée thématique

Bruno Pelletier et Marie-Nicole Lemieux seront les vedettes, le 27 juillet, d’une grande journée thématique. Il y aura du yoga sur la plage, une prestation sur le quai, de la danse et un spectacle de Bruno Pelletier, avec Julie Lamontagne, le violoncelliste Stéphane Tétreault et Florence K.

En soirée, la contralto Marie-Nicole Lemieux, ambassadrice du Festival, chantera des airs de Fauré, Dvorak, Enescu, Honegger et Kurt Weill, accompagnée par le pianiste Roger Vignoles, le violoncelliste Stéphane Tétreault et les danseurs Laurence Bolduc et Jean-Philippe Milot.

À la suite du succès obtenu l’été dernier, le Festival présentera trois concerts sur le quai, à 9 h 15, les 23 juin, 27 juillet et 3 août.

Films musicaux en plein air

Comme nouveauté, les films musicaux Les Choristes (17 juillet), Le Violon rouge (24 juillet) et La passion d’Augustine (14 août) seront présentés gratuitement en plein air et précédés d’une rencontre avec un artiste ou un conférencier.

Du côté du volet jazz, on retrouvera Jesse Cook (17 août), Jane Monheit (20 juillet) et le saxophoniste Yannick Rieu, lequel rendra hommage à John Coltrane, avec les pièces que l’on retrouve sur le disque The Lost Album, récemment découvertes.

►domaineforget.com.