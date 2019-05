Du «coaching» à la sauce 2019

La survie du hockey féminin passera inévitablement par une implication de la LNH. Les amphithéâtres sont déjà là un peu partout en Amérique du Nord et ça ne prendrait qu’un investissement de la part de chacune des franchises. Et à ceux qui disent que le produit du hockey féminin n’intéressera personne, vous faites quoi de la LPGA au golf ou de la WTA au tennis ? Pourquoi une ligue de hockey féminin ne pourrait-elle pas avoir autant d’engouement ? Si on attend trop longtemps, des hockeyeuses de tous les âges vont quitter leur sport. On ne pourra évidemment jamais comparer le calibre à celui de la LNH, mais, à prix moindre, il y a assurément le moyen d’offrir du hockey de qualité aux amateurs. La LNH fait de l’argent comme de l’eau, il s’agirait d’une excellente option d’investissement à long terme.