ROBICHAUD, Gaston



À Terrebonne, le 30 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gaston Robichaud.Il laisse dans le deuil son épouse madame Marilyn Vena, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents amis.La famille vous accueillera à la4500 chemin St-Charles, Terrebonnele vendredi 10 mai 2019 de 19h à 22h. Un hommage aura lieu à 21h, ce même jour, au même endroit.La famille tient à remercier le personnel médical et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins. En guise de sympathie des dons à la Maison Adhémar-Dion, à sa mémoire, seraient grandement appréciés. Direction:Propriétaire: Patrick Lajeunessewww.salonlfc.com 514-770-9770