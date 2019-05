MICHAUD (née Cauchon)

Jeannine



À Montréal, le mardi 30 avril, à l'âge de 91 ans, est décédée Jeannine Cauchon, veuve de Roger Michaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Jessica), Ghislaine (René) et Carole (Pierre), ses petits-enfants Geneviève, Bérénice, Gaenaël, Majorie, Sylvain, Patrice et Maxime, ses arrière-petits-enfants Antoine, Camille, Benjamin, Jérémie, Jeanne, Léanne, Lauralie, Mélodie, Nathaniel et Anaïs, ses frères Gérard, Marcel et Jean-Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h, le lendemain dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 11 mai à 11h30 en l'église Saint-Édouard, 6511, rue St-Denis, Montréal, Qc.La famille et ses proches sont par la suite conviés à une réception qui se tiendra au Complexe Alfred Dallaire MEMORIA (3254, Bellechasse, angle Saint-Michel, Montréal).