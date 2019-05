LAPERRIÈRE, Claude



De Repentigny, le 3 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Laperrière, époux de feu Pierrette Blain.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Michel Briand), Yves et Luc (France Hébert), ses petits-enfants Anne Li, Marinoel, Alexandre et Pascal, son frère et ses soeurs Jean-Guy, Paulette et Monique ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Adhémar-Dion.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi de 10h à 11h. Les funérailles suivront à 11h en la chapelle du :