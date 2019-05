PARSONS, George



À Laval, le 27 avril 2019 est décédé M. George Parsons, époux de feu Estelle Marotte.Il laisse dans le deuil son fils Marc, sa belle-fille Louise, sa petite-fille Michèle et son conjoint Simon, son arrière-petite-fille Ellie, sa soeur Vera, ainsi que sa compagne Suzanne, ses amis de la résidence Les Marronniers et tous les autres membres de notre merveilleuse famille et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 7 juin 2019 de 14h à 19h Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 18h.