BENOÎT, Jeannine



À l'hôpital Notre-Dame de la Merci, le 1er mai, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Jeannine Benoît, épouse de feu Jean-Marie Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Dyane (Denis) et Ghyslaine (Nadine), ses petits-enfants Jessie (Yoan) et Kevin, ses soeurs Micheline (Jean-Marie) et Cécilienne (François).La famille vous accueillera au complexele vendredi 10 mai dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.