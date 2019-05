BILLO BERGERON, Mireille



De Montréal, le 1er mai 2019 est décédée, à l'âge de 82 ans, Mme Mireille Bergeron, épouse de feu M. Richard Billo.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Manon), Alain (Suzanne), Yvon (Christiane), Martine et Lyne (Michel), ses neuf petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Odette, son frère Marcel (Pierrette), ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 mai 2019 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.