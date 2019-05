EMOND née TESTE, Georgette



À Saint-Anicet, le mardi 30 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Georgette Emond née Teste, épouse de feu Mendoza Emond.Prédécédée de sa petite-fille Vicky, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Manon), Luc, Michel (Danielle) ses petits-enfants Kimberly (Simon), Byanka, Pierre-Luc, Karine, Lydia et ses arrière-petits-enfants Florence, Annabelle, Coralie, Antoine et Eva ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le vendredi 10 mai de 19h à 21h et le samedi 11 mai de 9h à 10h30 auRODRIGUE MONTPETIT & FILS1580 ROUTE 132, SAINT-ANICETLes funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 11h en l'Église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Société Alzheimer du Suroît, 340, boul. du Havre, suite 101, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 1S6, seraient grandement appréciés par la famille.peuvent être transmis au:www.rodriguemontpetitfils.com