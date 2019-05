LACROIX, Pierrette



À Montréal, le mercredi 1er mai 2019 est décédée, à l'âge de 80 ans, Pierrette Lacroix. Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise, ses frères Roger (Luce Jeanotte) et Gilles, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 9 mai 2019 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac pour les bons soins prodigués.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.