La CAQ à tâtons

C’est à croire que, pour établir les coûts de ses engagements électoraux, quelqu’un à la CAQ a lancé des fléchettes sur un tableau de chiffres les yeux bandés.

Le gouvernement Legault a joué d’un peu de chance. Les inondations et la tragédie innommable de Granby ont occulté de gênants aveux quant à ses engagements phares.

Dans le cas des maternelles 4 ans, qui constitue une obsession, le degré de préparation de l’engagement caquiste semble près du zéro.

Rappelons la promesse de la CAQ : offrir des maternelles 4 ans partout au Québec pour que tous les enfants en bénéficient. Le coût de fonctionnement était fixé dans le cadre financier à 249 millions $ à terme. En février, François Legault a causé une première surprise en révélant que la facture serait bien plus élevée, plus du double. Elle serait plutôt de 400 à 700 millions $ par année à compter de 2023. Et ce, sans compter les coûts de construction des nouvelles classes.

Multiplié par six

Or, cette semaine, Jean-François Roberge a confirmé que le coût moyen d’aménagement de chaque classe de maternelle serait de 800 000 $, et non de 122 400 $ comme établi en campagne. La somme est donc six fois plus élevée. SIX fois ! Comment ont-ils pu être aussi loin de la réalité ?

« On n’avait pas l’ensemble des informations qu’on a aujourd’hui », a seulement expliqué le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Venant de l’ex-enseignant dont on vantait la connaissance fine du réseau de l’éducation, c’est tout un aveu de manque de rigueur.

Combien ?

Pour en rajouter dans l’improvisation manifeste, le gouvernement de la CAQ ne sait plus combien de classes il devra construire pour que la maternelle 4 ans soit disponible pour tous. Parce que, selon François Legault, « difficile à moins d’être devin » de prédire combien de parents feront ce choix de services éducatifs à la petite enfance. Pourtant, en campagne électorale, il prétendait que 90 % des enfants prendraient le chemin des maternelles 4 ans dans la joie la plus totale. C’était clair. Maintenant, il semble avancer dans l’obscurité en tâtant le vide.

Les maisons des aînés

Dès les premiers jours de la campagne, François Legault avait lancé avec beaucoup de fierté son concept de maison des aînés, aux côtés de sa plus célèbre prise pour le scrutin, Marguerite Blais.

À coups de maquette, on montrait des aînés souriant à la vie, baignant dans le bonheur, non pas dans un modèle « désuet et dépassé » de CHSLD, mais dans des « lieux de qualité, climatisés, plus spacieux et possédant un concept architectural complètement revu ».

L’engagement : une première phase de 2600 places dans 30 maisons des aînés construites durant le mandat. Une enveloppe de 245 millions $ est inscrite pour concrétiser ce rêve dans le cadre financier.

Au moment de cet engagement le 24 août dernier, Mme Blais déclarait : « J’ai une grande confiance en François Legault, parce qu’il est un homme de chiffres, un gestionnaire, un entrepreneur. »

Mais là aussi, cette semaine, l’œuf de la CAQ a craqué.

Lors de l’étude des crédits, Marguerite Blais ne garantissait plus que 500 places construites d’ici la fin du mandat. C’est cinq fois moins. Confronté au Salon bleu sur ce recul, le chef de la CAQ a travesti son engagement en parlant de 2600 places qui seraient créées pour les personnes en perte d’autonomie... à court terme dans les CHSLD.

Il faut croire que nos aînés devront endurer plus longtemps qu’on ne le croyait « les histoires de repas à rabais » et les « chambres trop petites et étouffantes » que déplorait M. Legault.

Les bulletins

François Legault, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

Le caractère très approximatif de la livraison de ses engagements fait grincer des dents. Toutefois, il faut saluer sa présence et l’empathie qu’il a démontrée dans les régions inondées. M. Legault a aussi réagi dignement et avec beaucoup d’humanité à la tragédie de Granby. Il s’est montré à la hauteur de ses fonctions.

François Paradis, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La publication du rapport de sa mission en France et en Belgique confirme le changement de culture quant aux dépenses de la présidence de l’Assemblée nationale. Il a voyagé en classe économique et s’est contenté de per diem pour les repas, qui ont totalisé 505 $ pour six jours. On est loin de Jacques Chagnon qui « payait la traite ».

Danielle McCann, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La ministre de la Santé ne fait pas beaucoup de bruit comparativement à son turbulent prédécesseur libéral Gaétan Barrette. Elle avance lentement, mais sûrement. Les concessions arrachées aux médecins pour libérer les infirmières praticiennes de leur tutelle transformeront les soins de première ligne.

Lionel Carmant, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

Le lendemain du décès de la fillette qui a ébranlé tout le Québec, même tard en après-midi, il n’avait toujours pas parlé au directeur de la DPJ de l’Estrie. Ensuite, il a été incapable d’expliquer s’il avait été suspendu ou s’il avait démissionné. On ne doute pas de sa sincérité. Toutefois, il devra montrer qu’il contrôle la situation. Les Québécois attendent une importante réforme de la protection de la jeunesse.

En vrac

Le meilleur jab

Photo Agence QMI, Simon Clark

« La seule qualité du fiasco caquiste des maternelles quatre ans en ce moment, c’est qu’ils ne pourront plus jamais reprocher à la gauche de ne pas savoir compter. » – Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

Le prix Boussole

Même s’il participait à l’étude des crédits de la Capitale-Nationale, le député de Dubuc, François Tremblay, a plaidé pour la mise en valeur du site « de la Console » chez lui, avant de vanter les croisières... dans le Fjord.

Moment émouvant

Photo Agence QMI, Simon Clark

Touchés au cœur par la tragédie de Granby, les élus plaident unanimement pour que la protection de la jeunesse devienne une priorité.