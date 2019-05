La pêche et les jeunes: favoriser la relève

Notre collaborateur Julien Cabana met de l’avant les tendances actuelles dans le monde de la pêche afin d’attirer une nouvelle génération d’amateurs.

La Sépaq innove pour la jeune génération

Photo Julien Cabana, collaborarion spéciale

La Sépaq a un rôle important à jouer dans la valorisation de la pêche. Elle doit offrir, dans son réseau de réserves fauniques et de parcs nationaux, des possibilités intéressantes pour initier les plus jeunes.

Opération charme auprès de la relève

Photo Julien Cabana, collaborarion spéciale

Plusieurs mesures ont été prises au cours des dernières années pour faciliter la relève dans le monde de la pêche, considérée comme la porte d’entrée par excellence pour la pratique des activités fauniques.

Pour rester branché en forêt

Photo Julien Cabana, collaborarion spéciale

À l’heure où la majorité des amateurs de pêche utilisent des systèmes de navigation ou de localisation à partir de tablettes ou de téléphones intelligents, l’arrivée sur le marché d’une nouvelle source d’électricité autonome peut rendre la vie beaucoup plus facile.

Une solution ingénieuse pour transporter son quad

Photo Julien Cabana, collaborarion spéciale

Que diriez-vous de pouvoir transporter dans votre embarcation votre quad ou encore utiliser un côte-à-côte qui ne fait aucun bruit ni aucune pollution ?

Une remise à l’eau dans les règles de l’art

Photo Adobe Stock

Au moment de remettre le poisson à l’eau, il est impératif de le laisser glisser doucement et non de le lancer.

Retour dans le temps dans la réserve des Laurentides

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Véritable retour dans le passé, la nouvelle expérience de pêche proposée dans la réserve des Laurentides, dans le secteur du lac Brûlé, devrait apporter de belles surprises en matière de captures.

Beaucoup plus qu’une partie de pêche

Photo courtoisie

Un grand nombre de pourvoiries du Québec se sont adaptées à la nouvelle réalité de la pêche.

Un fumoir portatif pour être le roi du shore lunch

Photo courtoisie

La compagnie Naturmania établie à Saint-Augustin-de-Desmaures a lancé sur le marché deux modèles de fumoirs portatifs Green Trail, pour les amateurs qui voudraient déguster leurs prises sur le bord de la rivière ou du lac.

Les suggestions Écotone

Photo Adobe Stock

À chaque printemps, la compagnie Écotone, qui possède des magasins à la grandeur du Québec, présente des nouveautés pour faciliter la vie des pêcheurs. Voici quelques suggestions que nous a faites David Côté Tremblay, du bureau chef d’Écotone.

Des nouveautés incontournables

Photo Julien Cabana, collaborarion spéciale

Grand patron du monde de la pêche au magasin Latulippe, Denis Lirette s’efforce de découvrir pour vous, chaque saison, des nouveautés qui correspondent aux besoins des pêcheurs d’aujourd’hui. Voici quelques idées qu’il nous a présentées lors de notre visite à ses bureaux.

Trucs et astuces pour réussir sa pêche

Photo courtoisie

Avant de commencer une saison, il est toujours bon de discuter de techniques, trucs et astuces avec un mordu qui ne vit que pour la pêche. À ce chapitre, Bruno Morency demeure une source inépuisable.

Babillard nature

MARCHEURS DE FONDS POUR TOUTES ESPÈCES

Contrairement à ce que bien des amateurs de pêche peuvent croire, les marcheurs de fonds ne servent pas uniquement à pêcher le doré. Comme l’explique le spécialiste Bruno Morency, le rôle du marcheur de fond est d’apporter l’appât aux prédateurs. Le marcheur doit gratter le fond pour émettre le plus de bruit possible et des vibrations, tout en soulevant des sédiments. Tous ces éléments vont attirer l’attention des poissons. Il existe des marcheurs qui pèsent entre une once et quatre onces. Pour savoir lequel utiliser afin d’atteindre le fond, vous devez calculer que pour chaque once de son poids, le marcheur va descendre de dix pieds. Pour déjouer les prédateurs, derrière le marcheur, vous devez installer soit un poisson-nageur flottant, ou callant, ou bien un harnais à ver de terre. Il est aussi possible d’utiliser une cuillère très légère comme la BM44 avec hameçon et ver de terre complet. Vous serez surpris des résultats.

ESCAPADES ZEC

Dans sa nouvelle stratégie pour attirer la relève, Zecs Québec a décidé de lancer une campagne promotionnelle à compter du mois de mai, Escapades Zec. Une série de personnes d’horizons divers vont parcourir le territoire du Québec pour rencontrer des gens des zecs sur le terrain et découvrir les activités offertes. Vous pourrez suivre ces escapades uniquement sur les médias sociaux. C’est une nouvelle façon de présenter l’offre des 63 zecs existantes dans 11 régions du Québec. Ce projet est organisé avec la collaboration de Sail et grâce à l’aide financière du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour en savoir plus :

► www.reseauzec.com.

LE BAR RAYÉ PLUS ACCESSIBLE

Dans la foulée des actions prises pour rendre la pêche plus accessible, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a annoncé que la pêche du bar rayé serait désormais permise dans certaines rivières qui se jettent dans le fleuve. En effet, l’abondance de la ressource dans le sud du golfe du Saint-Laurent a permis d’ouvrir cette pêche dans une nouvelle zone à partir d’une ligne imaginaire reliant Forestville et Rimouski, de chaque côté du fleuve. La rivière Saguenay n’est pas incluse dans cette nouvelle mesure. La meilleure chose à faire pour ne pas avoir de surprises, si vous désirez tenter votre chance, c’est de vous rendre sur le site www.mffp.gouv.qc.ca sous l’onglet pêche. Vous retrouverez tous les détails de la réglementation qui s’applique.