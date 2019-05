La victime sans visage

La Cour nous l’interdit formellement, pour ne pas nuire à l’enquête et pour protéger l’identité de son frère mineur.

La situation est d’autant plus bizarre que son nom et son visage circulent librement sur Facebook.

Mais dans les médias traditionnels, non, c’est interdit. On ne peut montrer qui elle était, à quoi elle ressemblait quand elle était en vie.

Pas étonnant que de plus en plus de gens croient que les médias traditionnels leur cachent des choses.

Les médias traditionnels doivent respecter toutes sortes de règlements, obéir aux ordres de la Cour, payer des taxes et des impôts, vérifier la véracité des informations qu’ils transmettent, modérer les commentaires de leurs lecteurs pour ne pas porter préjudice à qui que ce soit.

Nous, on prend les nouvelles des médias traditionnels et on les publie sans payer un sou.