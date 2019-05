L’attente est terminée pour les Capitales

Les Capitales de Québec reprennent du service pour la première fois depuis presque huit mois alors qu’ils amorceront, ce dimanche, leur camp d’entrainement, première étape vers la 21e saison de la concession.

C’est l’occasion de repartir sur de nouvelles bases pour la troupe de Patrick Scalabrini qui a connu une défaite crève-cœur dans le quatrième match de la finale perdue 3-1 contre les Miners de Sussex County en 2018.

«Je commence mon camp d’entraînement avec une nouvelle gang. Évidemment, on veut aller jusqu’au bout, on veut gagner le championnat. L’an passé, on l’a perdu, mais on est passé si près qu’on sait qu’on est capable de le remporter. Il faut seulement bâtir là-dessus», indique le gérant de l’équipe, Patrick Scalabrini.

Toujours de la place pour du talent

La formation des Capitales est déjà complète en vue la prochaine campagne, cependant quelques joueurs supplémentaires seront à l’essai du 5 au 15 mai.

«Les joueurs ''en extra'' savent qu’ils peuvent se démarquer et voler le poste de quelqu’un. Si quelqu’un arrive moins en forme que je l’espérais ou qu’une recrue joue vraiment mieux que lui, et ça arrive à l’occasion, il prendra sa place», précise celui qui sera à la barre de l’équipe pour une 10e année consécutive.

La performance et les qualités offensives des joueurs qui lutteront pour un poste seront déterminantes lors du camp. Selon le gérant, la formation québécoise présente une certaine faiblesse à l’attaque sur papier qu’elle tentera de combler avant le début de la saison.

«Lorsque les gars se battront pour occuper certaines positions, je veux voir quelqu’un qui amène de l’offensive. C’est la surprise positive que j’espère voir», mentionne-t-il.

Complications aux frontières

Les problèmes de visas des deux recrues cubaines Vladimir Garcia (lanceur) et Stayler Hernandez (premier-but/voltigeur) ne sont toujours pas réglés. En fait, le joueur d’avant-champ Yordan Manduley, présent dans l’équipe depuis 2015 et aussi natif de Cuba, s’est ajouté au groupe qui doit patienter pour venir au Québec.

«Nous sommes confiants qu’ils devraient arriver à la fin de la semaine prochaine, mais on n’a aucune confirmation pour l’instant. C’est un long processus», déplore Scalabrini.

Si tout se passe bien, les trois portes-couleurs des Capitales pourront participer au match hors-concours à Sainte-Marie-de-Beauce contre les Aigles de Trois-Rivières, la deuxième opposition prévue du calendrier préparatoire, le samedi 11 mai.