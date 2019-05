Le maudit «stacking» de Vegas!

LAS VEGAS | La commission athlétique du Nevada est une organisation prétentieuse, surestimée, souvent incompétente et surtout suspecte devant les dizaines de millions générés par les grands combats.

Bob Bennett, le patron et ses sbires ne sont même pas fiables quand les combats ont lieu au Hard Rock Casino le jeudi soir devant quelques centaines de personnes. Y ont trouvé le moyen de presque fucker la patente.

C’est arrivé avant le combat entre Erik Bazinyan et le coriace mexicain Alan Campa.

Luc-Vincent Ouellet, l’homme de coin de plusieurs champions du monde, surveillait le bandage des mains de Campa. À un moment donné, il s’est étonné.

Puis, n’en croyant pas ses yeux, il s’est interposé entre le clan Campa et le superviseur de la commission athlétique du Nevada.

« Hé ! Êtes-vous fous, c’est du stacking ! C’est illégal partout sur la planète ! Alex, for Christ sake, tu peux pas permettre ça ?

Désolé, mais au Nevada, le stacking est maintenant légal.

Ben calvaisse, si jamais il arrive quelque chose à mon gars, t’as pas idée de la poursuite qui va te tomber dessus !

Cette fois, Luc-Vincent était totalement hors de lui. Tellement que c’est Camille Estephan, attiré par l’esclandre, qui s’est pointé pour le calmer.

« Vous pouvez poursuivre, c’est légal au Nevada, that’s it », a ajouté Alex Ybarra, le superviseur préféré de Bob Bennett, le patron ou plutôt « el patrone » de la commission.

Tout ça pour Canelo Alvarez

C’est quoi le stacking ? Ou empilage, ou couches superposées ? C’est une technique défendue à peu près partout au monde, qui permet de poser une première couche de gaze sur les mains.

Puis, d’y superposer une couche de ruban gommé suivie d’une couche de gaze avec une autre couche de ruban. Avec la sueur, la main se transforme en une véritable masse de ruban mouillé.

C’est aussi une façon pour bien protéger les mains des boxeurs qui ont des problèmes.

Las Vegas a commencé à le permettre pour Canelo Alvarez qui a les mains très maganées. Même que Guennadi Golovkin a menacé d’annuler le combat à quelques minutes avant de monter dans le ring », fulminait encore Ouellet hier matin.

On vient de prononcer le mot magique. Canelo ! Canelo Alvarez contrôle une partie de Golden Boy et de DAZN et il a une incroyable influence sur la commission athlétique du Nevada.

C’est plein d’histoires circulant sous le manteau à Las Vegas. Les millions générés par Alvarez et le Mexique pèsent très lourd.

Ça fait qu’on « stacke » allègrement...

Butler : du monde dans le coin

Steven Butler a fait la preuve qu’il avait du cœur, du courage, de la puissance et de la résistance.

Mais un boxeur expérimenté et technique comme Vitaliy Kopylenko a montré qu’il y a encore beaucoup de travail à compléter dans le gymnase. Butler ne contrôle pas encore certains aspects de la science du combat.

Mais c’est parfait, il n’a que 23 ans.

Personnellement, j’ai trouvé son coin un peu encombré pendant le combat. Ils étaient au moins quatre entraîneurs impliqués dans le processus entre et pendant les rounds. Les ordres et les conseils fusaient d’un peu partout.

C’est une simple observation...d’un gars qui en a vu pas mal.

Le combat de trop ?

Le maudit combat de trop. Le combat qui hante l’histoire de la boxe. Ce combat de trop que Muhammad Ali a livré contre Larry Holmes, le combat d’Adonis Stevenson contre Oleksandr Gvozdyk qui ne devait pas être un combat de trop.

L’histoire est remplie de ces combats qui souvent laissent le boxeur diminué pour le reste de ses jours.

Dans la boxe, plus que dans n’importe quel autre sport, il faut savoir saisir le moment de partir.

Et quand le boxeur n’est pas en mesure de le faire parce qu’il est trop engagé et trop dévoré par sa passion, ce sont ses proches qui doivent intervenir. Son promoteur, son gérant, son entraîneur. Ils ont plus de poids que tout le reste de la famille.

La fameuse ligne

La ligne entre le respect de la liberté d’un individu et le devoir de s’interposer est très fine. Je la respecte toujours parce que la chanson le dit, pour décider à la place d’un autre, il faut avoir marché un mille dans ses souliers. (Walk a Mile in My Shoes de Joe South, chanté par Elvis entre autres).

Je n’ai pas encore mis les pieds à Montréal que j’entends déjà parler « du combat de trop » pour Jean Pascal qui va affronter le redoutable et redouté Marcus Browne à Houston le 29 juin. Browne est en pleine ascension et a défiguré Badou Jack en janvier dernier.

Cela dit, Jean Pascal est un grand garçon qui a un agent et un coach. Et des amis.

S’il veut aller chercher une couple de cent mille au Texas avant les vacances, c’est encore de ses affaires.

Surtout, s’il veut encore s’offrir cette incroyable dose d’adrénaline qu’offre un combat de boxe, c’est son droit le plus strict.

Le politiquement correct n’a pas encore pollué cet aspect de la vie des hommes. Avec un grand H pour inclure Marie-Ève Dicaire et Kim Clavel.

