Le parfait

Depuis le 15 mars, nous sommes grands-parents et pour la première fois. Cynthia, la belle grande fille de Manon, a donné naissance à Axel, un méchant gros gars qui a de la jasette et qui distribue des sourires à un million chacun. Hier, nous étions de garde, une mission tout simplement merveilleuse. Après son boire, son changement de couche, il était étendu entre ma blonde et moi dans notre grand lit et nous étions en séance d’admiration. Ses yeux bouleversants cherchaient les nôtres, sa petite main potelée serrait nos doigts et il balbutiait, baragouinait. Mamy Crackpot et Peupère Cornet vous le confirment et certifient officiellement. C’est le plus beau. Si tu veux frôler la perfection, tiens-toi près d’Axel. Mais impossible de ne pas penser à ce qui s’est passé à Granby. Impossible de ne pas se dire qu’il y en a qui font du mal à des enfants. Ça enrage avec profondeur et ça fait peur en même temps. Il y a quelque chose d’irréel là-dedans, des comportements impossibles à comprendre, à expliquer et surtout à pardonner.

CABALISTIQUE

Plus tard dans l’après-midi, j’avais le cœur joyeux. Je m’en allais jouer au hockey avec les chums lorsqu’en arrivant au coin de la rue, je suis arrivé en même temps que le bus scolaire. Et là, ce sont des petits garçons et des petites filles entre 6 et 9 ans qui descendaient. J’ai figé dans la bagnole, je ne repensais qu’à Granby. Comment une telle atrocité peut-elle se produire ? Comment un homme peut-il être assez intelligent pour gagner la garde de son enfant devant un juge et devenir ensuite aussi barbare, impitoyable et cruel avec ce même enfant ? Il y a le choc, mais surtout l’incompréhension. Je ne suis pas assez intelligent et ça me fait mal.

DOUBIDOU

Suzuki a bien hâte de jouer pour le Canadien. La seule chose qui l’inquiète, c’est le prix du gaz à Montréal.

Mettre des sacs de sable. C’est le genre de conseil que l’on pro... digue.

L’âge ne compte pas... à moins d’être un fromage.

Paul Géraldy a déjà dit : « C’est la femme qui choisit l’homme qui la choisira ».

Les touristes américains sont toujours surpris de constater qu’à Montréal, l’essence est plus chère que les shooters.

À MARDI.

À moins qu’il n’y ait rien à comprendre.