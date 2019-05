Leïla Donabelle Kaze : jeune diplômée occupée

Leïla Donabelle Kaze a vu son nom inscrit au générique de plusieurs productions télévisées et web depuis son arrivée dans l’univers artistique québécois. Depuis la fin de sa formation, les contrats s’accumulent pour la jeune comédienne. On l’a remarquée dans M’entends-tu?, Les Fourchettes et Les Invisibles. Plusieurs se demandent qui elle est. Voici venu le temps des présentations.

Originaire du Burundi, en Afrique, Leïla Donabelle Kaze est arrivée dans son pays d’adoption encore toute jeune.

«C’était en 2001, j’avais huit ans. Ma mère est arrivée avec mon petit frère deux ans auparavant, parce qu’elle n’avait eu que deux visas. Pendant ce temps, je suis restée avec une tante de qui j’étais très proche. Deux ans après le départ de ma mère, j’obtenais enfin un visa», raconte la jeune comédienne, qui ajoutera au récit de l’expatriation de sa famille que son papa est décédé alors qu’elle n’avait que quatre ans.

Si son père lui a transmis la passion pour les arts, sa mère a légué à son jeune frère le talent et le goût pour les chiffres et l’administration. Celui-ci dirige d’ailleurs une boîte de nuit bien en vue à Montréal, un endroit fréquenté à l’occasion par les vedettes internationales de passage dans la métropole.

À l’heure des choix

Comme pour tous les étudiants qui fréquentent l’école secondaire, quand arrive la cinquième année, survient aussi l’heure des choix.

«On nous demande dans quoi on aimerait s’orienter en vue des inscriptions pour le cégep. Dix-sept ans, c’est quand même assez jeune pour nous demander ce qu’on veut faire et s’inscrire ensuite dans un programme!» fait savoir la jeune femme.

C’était peut-être jeune pour penser à un choix de carrière, mais rapidement, Leïla s’est intéressée à un cursus en lettres avec profil théâtre.

«Dès la première année, j’ai réalisé que j’étais enfin à ma place et que je ne voulais pas abandonner. Après les études collégiales, je voulais tenter ma chance dans les écoles de théâtre.»

C’est ce qu’elle s’est dit, en étant persuadée que ses premières auditions pour entrer dans une de ces écoles spécialisées seraient avant tout une expérience.

«C’est très rare qu’on soit choisi au premier tour.»

Elle fait partie des plus chanceux et talentueux qui ont eu une place dès leur premier essai. Elle a été acceptée au Conservatoire d’art dramatique de Québec et a obtenu son diplôme en 2017.

Épaulée par Florence Longpré

Pour les auditions, Leïla Donabelle Kaze s’était dûment préparée en faisant appel à une comédienne et autrice connue, qui est devenue une amie.

«Florence Longpré a été ma "coach" pour les auditions dans les écoles de théâtre.»

Elles s’étaient connues alors que Leïla faisait de l’improvisation au cégep. Une relation commune les a mises en contact et une amitié s’est rapidement développée entre les deux jeunes femmes. La même année, Florence Longpré a guidé trois aspirantes comédiennes, et les trois ont été acceptées dès leur première audition.

«Elle est excellente!»

Dès sa sortie du Conservatoire, les portes se sont ouvertes pour Leïla, qui travaillait comme serveuse depuis le collégial. Son premier contrat sur un plateau de tournage a été la deuxième saison de la web-série L’âge adulte, de Guillaume Lambert.

Sont ensuite venus des rôles dans Le Coffre, Les Simone, M’entends-tu?, Une autre histoire, Les Invisibles, Les Fourchettes, Les bogues de la vie et la troisième saison de L’âge adulte. Au théâtre, elle fait actuellement partie du spectacle Je me soulève, consacré à la poésie, présenté au Théâtre Le Trident, à Québec, jusqu’au 18 mai. Elle remettra ça au début de la prochaine saison à l’Espace Go, dans un spectacle titré Louves, qui parle d’une équipe féminine de soccer.

«Ça va être très physique.»

Au cinéma, on pourra apprécier ses talents dans Fabuleuses, de la réalisatrice Mélanie Charbonneau, qui sortira en salle cet été.

«Je joue la photographe personnelle de Clara Diamond, rôle interprété par Juliette Gosselin.»

Amoureuse

On terminera l’entrevue en questionnant l’actrice sur sa vie sentimentale. Leïla parle alors, les yeux brillants, de celle qui fait battre son cœur.

«Ma copine, Laurence, est en littérature. Elle va faire sa maîtrise», dit-elle dans un premier temps.

«On est ensemble depuis le mois d’août; on est donc un jeune couple.»

Les deux jeunes femmes ont été présentées l’une à l’autre à travers leur cercle d’amis.

«Elle m’a remarquée et, ensuite, elle m’a envoyé une invitation sur Facebook.»

De fil en aiguille, elles sont allées prendre un verre, et Cupidon a fait son travail.