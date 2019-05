Les mots dits du samedi

Douze beignes, c’est trop

Les médias utilisent de plus en plus le verbe « impacter », remarque un lecteur, B. Doyon. « Je pense que ce verbe n’existe pas en français. C’est un emprunt à l’anglais, n’est-ce pas ? » Cette opinion est partagée par M. C. Boivin. Oui, le mot impacter existe, ou presque, mais en « presque français » son usage serait réservé au domaine médical. Impacter signifierait « solidariser deux organes anatomiques rigides ou un organe et un matériel, de façon que leur pénétration résiste aux chocs... ». D’accord, le terme « impacter » est employé dans le langage familier, et pour signifier « avoir un impact, généralement négatif, sur quelque chose... ». C’est là, oui, un emprunt à l’anglais « to impact ». Cet anglicisme doit être remplacé, suivant le contexte, par les verbes ou expressions « influencer », « percuter », « nuire à, » « agir sur », « avoir un effet sur », « influer sur, », etc. On dira « une douzaine de beignes – à l’érable ou à la framboise – au petit déjeuner nuit à la santé (et non impacte la santé) ». En anglais, le mot « impact » a aussi le sens d’« effet », que l’effet soit fort ou faible. Pour désigner un effet modéré, on utilisera plutôt, en français, des mots comme « influence », « portée », « répercussion » ou « retombées »...