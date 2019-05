Les suggestions Écotone

7. Reconnue pour la qualité de ses vêtements, la compagnie Sportchief a créé cet imperméable très spécial, le Poseidon G3. Il possède une membrane renforcée Aquatex 15000/15000, des coutures scellées avec bande renforcée, des réchauffe-mains, un double-rabat anti-tempête pour la fermeture éclair frontale, six poches avant dont quatre avec fermeture éclair hydrofuge, des manchettes ajustables, un capuchon amovible et escamotable, une doublure au collet anti-boulochage et un cordon élastique réglable à la ceinture et au col du manteau. (249,99 $)