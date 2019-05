Luc Poirier investit à La Prairie

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Luc Poirier achète un terrain de 23 millions $ à La Prairie

Photo tirée du site Poirier

L’investisseur et multimillionnaire de l’immobilier Luc Poirier vient de faire l’acquisition, à travers une compagnie du nom d’Acti-Cité, d’un terrain à La Prairie, sur la Rive-Sud, pour une valeur de 23 millions $. Le terrain abritait dans le passé la briqueterie Meridian Brick. Il est question d’y faire du développement résidentiel, en revendant des parties du terrain à des constructeurs déjà bien implantés dans le milieu. « D’une ancienne usine désaffectée grandira un projet révolutionnaire dont les citoyens de La Prairie seront fiers », selon une brève description du projet. L’homme d’affaires, connu notamment pour sa collection de voitures de luxe et son hélicoptère, possède déjà un golf adjacent au terrain. Selon ce que nous a confié Poirier, il s’agit vraisemblablement « d’une des plus grosses ventes » de 2019 en immobilier.

Lune Rouge augmente sa participation dans 48North

Le groupe Lune Rouge, propriété du milliardaire et fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté, a fait l’achat le 1er mai de 9 millions d’actions du producteur de cannabis 48North à 75 cents l’action. L’entreprise, dans laquelle le propriétaire de journaux en difficulté et ex-ministre de la Justice fédéral Martin Cauchon est aussi investisseur, a gagné 63 % depuis le début de l’année.

La présidente du bras immobilier de la Caisse de dépôt achète

Nathalie Palladitcheff, présidente d’Ivanhoé Cambridge, a fait l’acquisition d’une propriété dans un arrondissement cossu de la métropole pour 1,9 million $ à la mi-avril. « Cette superbe propriété au design contemporain [...] offre d’immenses fenêtres, des finitions haut de gamme, une somptueuse cuisine et une magnifique suite principale ! Terrasse, jardin, garage double et quatre stationnements », décrit le courtier Georges Bardagi, de la firme Remax. Mme Palladitcheff a été nommée présidente d’Ivanhoé, importante filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement, en mars l’an passé.

Francesco Bellini achète 50 000 actions de Bellus

L’entrepreneur, docteur et président du conseil d’administration de Bellus Santé Francesco Bellini a fait l’achat de 50 000 actions de Bellus pour une valeur d’un peu plus de 55 000 $, à un prix entre 1,14 $ et 1,15 $ l’action. Il porte sa participation dans l’entreprise à plus de 850 000 $. Le titre de Bellus a connu une forte progression en mars avant de perdre 26 % depuis un mois. Le médicament phare de Bellus vise à traiter la toux chronique.

Mercedes riposte à Ford et à Cadillac dans les très gros VUS

Photo courtoisie, Mercedes

Le constructeur allemand Mercedes vient de dévoiler le Mercedes GLS, un VUS de très grande taille destiné à rivaliser avec le Ford Navigator et le Cadillac Escalade. Selon la presse spécialisée, à l’ère de l’écologisme, Mercedes évite de mettre tous ses œufs dans le même panier en continuant de proposer des véhicules énergivores à une clientèle aisée.