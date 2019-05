Maux de tête pour les compagnies de Québec

Au jeu des comparaisons, il y a souvent Québec et Montréal. Lorsqu’on regarde le marché de l’emploi, ce sont les compagnies de la Capitale-Nationale qui devraient davantage avoir des maux de tête au cours des prochaines années.

Selon un rapport sur l’état d’équilibre du marché du travail au Québec, en 2021, la Capitale-Nationale comptera cinq professions où le nombre de travailleurs dépassera la demande et 45 où il y aura un manque considérable de paires de bras pour répondre aux différents besoins des entreprises.

Notamment, pour des métiers comme pharmacien, infirmier, agent financier, pilote et ingénieur.

À l’autre bout de l’autoroute 20, la situation est aux antipodes. Les compagnies de la métropole jongleront avec 13 professions en déficit et 32 avec un surplus. Il y aura de la demande pour différents métiers et secteurs comme infirmier, programmeur, consultant en informatique et mécanicien.