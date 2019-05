Mondial de parahockey: le Canada échappe l’or en prolongation

Il a tenu son équipe dans le match grâce à ses arrêts spectaculaires et il a même été nommé meilleur gardien du Championnat du monde de parahockey. Malgré cela, Dominic Larocque n’a pu empêcher les Américains de remporter la finale pour la médaille d’or 3 à 2 en prolongation, samedi, à Ostrava, en République tchèque.

«Le match a tourné pour eux. Ils ont eu de la chance et nous n’en avons pas eu. Ce n’est pas plus compliqué que ça», a commenté Antoine Lehoux, encore sous le choc, plus de deux heures après la fin de l’affrontement.

L’attaquant a vanté le travail du gardien de Shannon qui a stoppé 19 tirs.

«Dominic a été super solide et c’est lui qui nous a gardés dans le match en première période. Il a fait de superbes arrêts. Dom a fait un bonne job et toute l’équipe a fait un bonne job, mais ça n’a juste pas tourné de notre bord.»

Alors qu’il restait un peu plus de 3 minutes à faire au match, le Canada semblait se diriger vers la victoire, mais c’était sans compter sur Declan Farmer qui a superbement déjoué Larocque sur sa gauche.

En prolongation, Farmer a une fois de plus joué les trouble-fêtes alors qu’il a récolté une passe sur le but vainqueur de Brody Roybal.

«Tout ce que nous voulions, c’était de rapporter l’or à la maison. Maintenant, nous passons à l’étape suivante et nous préparons notre équipe pour Pékin 2022.»

En finale pour la médaille de bronze, la Corée du Sud a eu raison de la République tchèque 4-1.