Pour rester branché en forêt

À l’heure où la majorité des amateurs de pêche utilisent des systèmes de navigation ou de localisation à partir de tablettes ou de téléphones intelligents, l’arrivée sur le marché d’une nouvelle source d’électricité autonome peut rendre la vie beaucoup plus facile.

Les magasins Batteries Expert sont reconnus au Québec pour offrir différentes solutions pour l’autonomie électrique, à partir d’appareils qui sont conçus à cette fin.

« Comme tous les magasins Batterie Expert à travers le Québec, nous offrons les produits de la série Goal Zero. Selon nous, ils permettent d’être véritablement autonome en termes d’électricité n’importe où, avec des appareils portatifs, assure Patrick Emond, de la succursale sur la rue Seigneuriale, à Québec. Tout a été pensé à partir de panneaux solaires jusqu’aux appareils plus gros qui ont une très grande autonomie une fois chargés. »

Le fabricant américain a créé sa gamme de produits qui permettent de toujours rester branché, où que vous soyez. Ils peuvent être chargés avec une prise de courant conventionnelle ou encore à l’aide de panneaux solaires portatifs. Ils peuvent fournir tous les types de courant dont vous pourriez avoir besoin, à savoir le 12 volts, le 110 et des prises pour ordinateurs et téléphones intelligents.

Modèles en tous genres

Il y a une gamme de produits qui peuvent répondre aux attentes de chacun.

Le modèle le plus compact est le bloc d’alimentation Sherpa 50 (259,95 $). Léger, il se place bien dans vos bagages et vous permettra de recharger votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone intelligent. Lorsqu’il faut le recharger, vous pouvez le faire de trois façons : avec une prise murale, un branchement de 12 volts dans la voiture ou encore à l’aide de panneaux solaires Nomad, produit par la même compagnie. Le Sherpa ne pèse que 1,2 livre.

Si vous désirez aller un peu plus loin, il y a le modèle Yeti 150. D’un poids de 12 livres, ce dernier est équipé d’une prise USB, d’une prise de courant 110 et d’une prise 12 volts. Ses dimensions ressemblent étrangement à celle d’une boîte à lunch. Facilement transportable, il vous fournira une bonne autonomie. Il est rechargeable au besoin à l’aide d’une prise de courant conventionnelle ou encore avec des panneaux solaires. Il peut fournir, une fois chargé, de neuf à 12 recharges de téléphone, six recharges de tablettes, une à deux recharges d’un ordinateur portable et alimenter une lumière durant 50 heures.

Pour les gens qui veulent avoir encore plus d’autonomie, il y a le Yeti 400, une véritable génératrice portative, sans les inconvénients du bruit, des odeurs, du transport d’essence et d’huile (609,95 $). Il est équipé pour alimenter plusieurs appareils avec deux ports USB, deux sorties pour courant 110 et une sortie de 12 volts.

Pour la performance, mentionnons par exemple, qu’il peut alimenter une ampoule de 12 volts au DEL durant 130 heures, recharger un téléphone plus de 20 fois et un ordinateur portable de trois à cinq fois. Il peut aussi alimenter un minifrigo durant sept heures et une télévision 32 pouces durant trois heures.

Il est rechargeable avec une prise conventionnelle (cinq heures), un chargeur pour véhicule (13 heures) ou avec des panneaux solaires. À ce moment-là, le temps variera relativement à la puissance des panneaux utilisés.

Ce ne sont là que quelques exemples des possibilités de Goal Zero.

Panneaux solaires

Pour l’alimentation de ses appareils, Goal Zero a développé une gamme de panneaux solaires portatifs, dont la puissance peut varier.

À titre d’exemple, on peut mentionner le Nomad 14 Plus (199,95 $), qui peut charger les appareils mentionnés plus haut. Il possède aussi une prise pour charger des appareils avec un port USB comme les téléphones intelligents.