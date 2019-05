Retour dans le temps dans la réserve des Laurentides

Véritable retour dans le passé, la nouvelle expérience de pêche proposée dans la réserve des Laurentides, dans le secteur du lac Brûlé, devrait apporter de belles surprises en matière de captures.

« Nous avons voulu ouvrir ce secteur aux amateurs qui veulent revenir en arrière en se déplaçant vers des lacs plus éloignés, où l’on a à peu près jamais pêché, dans l’espoir de faire de belles captures, révèle le directeur de la réserve Sylvain Boucher. En plus des sentiers aménagés, il sera aussi possible d’atteindre d’autres lacs en canot. » Photo courtoisie

Il s’agit vraiment d’une partie de pêche à l’état brut. Une espèce de retour dans le temps, alors que la mode pour atteindre les lacs à grosses truites consistait à faire du portage. Les plus vieux se rappelleront de ces excursions de pêche où il fallait transporter le canot sur son dos et tout l’attirail de pêche, en rêvant de ces truites géantes. C’est dans cet esprit que l’on a conçu ce nouveau forfait.

Des prêts-à-camper

Pour loger les pêcheurs, on a aussi innové en installant quatre nouveaux prêts-à-camper Étoiles, près de deux chalets rénovés, sur les bords du lac Brûlé. Un espace communautaire a aussi été aménagé pour permettre aux aventuriers de partager leurs histoires de pêche le soir, au coin du feu.

Le directeur ne cesse jamais d’améliorer l’offre de services dans la réserve.

Ainsi, durant la saison estivale, le célèbre Camp Mercier disparaîtra pour faire place à un tout nouvel accueil. Le pavillon du Lac-à-L’Épaule sera fermé pour toute la saison en raison d’importants travaux de rénovation.

Au camping La Loutre, on a modifié douze sites de camping pour qu’ils soient maintenant considérés comme des emplacements à deux services. Cet ajout porte le nombre de sites deux services à 47. Ils peuvent accueillir de gros véhicules récréatifs en raison de leurs dimensions impressionnantes de 35 x 40. On a aussi rénové la station de vidange en plus d’en créer une deuxième. De plus, il y a eu la création d’autres aires d’activités.

Observation des ours noirs

Une des activités les plus populaires dans la réserve est sans contredit l’obser­vation de l’ours noir. On a donc décidé d’en simplifier l’accès. L’activité sera offerte du 4 juillet au 1er septembre. Un guide-interprète accueillera les visiteurs dans l’abri communautaire du camping, à compter de 15 h 30 et les accompagnera durant la durée de l’aventure. Pour en savoir plus 1-800 665-6527.