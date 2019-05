Si tu as grandi à Repentigny, tu vas te reconnaître dans ce top 10 !

Une ville magnifique sur le bord du fleuve, à 25 minutes de Montréal et dotée d'un passé riche en histoire. Si tu es de la génération Y et que tu viens de Repentigny, tu vas te reconnaitre dans ce top 10 !

1- Tu n’as jamais connu une mairie portant un autre nom que Deschamps.

MARIE-CLAUDE CHIASSON/L'ÉCHO DE REPENTIGNY/AGENCE QMI

À 21 ans, je n’ai jamais connu une autre mairesse que Chantal Deschamps. Elle est devenue la première femme à occuper le poste de mairesse de la ville en 1997. On doit mentionner que depuis 1862, huit maires de Repentigny ont porté le nom Deschamps. Un hasard ?

2- Pour toi «Rive-Nord» est le nom d’un centre commercial et non la banlieue nord de la région de Montréal.

Capture d'écran Galerie Rive-Nord

Les jeunes qui «chill» dans les magasins avec leur sac à dos, le Jack and Jones qui joue la musique vraiment trop forte et les gens se plaignent qu’il n’y a pas assez de commerces mais.... Tout le monde y va pareil !

3- Pour toi Denis Séguin n’est pas seulement une personne mais un patrimoine de la ville.

On a tous cette personne que tout le monde connait dans la ville. Denis Séguin est le fier supporteur #1 de tous les sportifs de Repentigny. Le meilleur pour s'occuper du tableau indicateur au parc Champigny et digne d'un Lance Armstrong sur un vélo à trois roues. Ton cheeseburger et ton lift t'attendent à la fin de la partie mon Denis.

4- Le «Forest Gump» de Repentigny

Crédit SIMON DESSUREAULT Journal de Montréal

En 2018, le Québec faisait la connaissance de Sylvain-Xavier Gendron grâce au reportage publié dans Le Journal de Montréal. Pour ceux qui ont grandi à Repentigny, voir cet homme courir tous les jours pour aller chercher son breuvage préféré au centre commercial est une source d’inspiration.

5- Tu ne sais toujours pas si Legardeur et Repentigny ne font qu’une ville.

On a trop souvent entendu ce débat. Malgré le fait que, oui, on est supposé être dans la même municipalité depuis 2002, certains ont encore de la difficulté à comprendre que Legardeur est un secteur de Repentigny... On peut-tu s’entendre un moment donné ? Ah oui et, «meet-up au Mcdo à LG ! »

6- Tu sais quelle voiture possède Sébastien Toutant

Seb Toots est l’une des nombreuses personnalités connues de la ville. Le médaillé d'or aux jeux olympique de PyeonChang est resté fidèle à ses racines et demeure toujours dans les environs de Repentigny. On peut souvent le voir rouler dans sa Audi R8 personnalisée pour se rendre au skateplaza.

7- Tu as déjà mangé du Capitaine Nicolas après une brosse.

Parce qu’il n’y a rien de mieux qu’une bonne pizza pas de sauce, bacon et oignons préparée par Jimmy à 1h du matin. Seuls les vrais vont se reconnaître... !

8- Les bars de Repentigny et les incendies

PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

Mon grand-frère sortait au Saint-Maurice et ça l’a pris en feu, j’allais à la Ripaille, ça l’a pris en feu... Une chance que le Skratch nous accueille toujours les mercredis soirs et que le Club des Ex nous offre du billard tous les jours.

9- L’aréna de Repentigny n’était pas seulement un aréna mais une mini-putt, un go-kart et des cages de frappeurs !

Crédit waymarking.com

10- Repentigny, une vraie ville de hockey!

Alors que les Jason Pominville, Maxim Lapierre et Pascal Leclair de ce monde ont tous joué leur hockey mineur à Repentigny, la relève s’annonce très prometteuse avec Laurent Dauphin qui évolue pour l’organisation des Prédateurs de Nashville et Brandon Gignac des Devils du New Jersey.